Michael Miguel “Yo espero que Romeo Santos caiga para que baje su ego”

Santo Domingo. En la segunda parte de la entrevista que se difundió ayer vía Youtube, Michael Miguel Holguín calificó a Romeo Santos como un artista mal agradecido, al tiempo que dijo espera que caiga para que baje su ego.

“Romeo que es muy mal agradecido, por ejemplo si Romeo llega aquí en sus tiempos de inicio, y viene Brea y lo lleva a su casa por ejemplo, y un día comen juntos y eres tu que pagas la cuenta, conversan, el te dice sus frustraciones, tu le dices las tuyas, hacen una pequeña amistad, tu le ayudas en la emisora, tu lo distingues y se llevan hasta bien y viene Romeo y da un palo y después no te conoce, eso no se ve bien, por eso yo a él no le distingo, entonces yo espero que el se caiga alguna vez para que entienda que la vida es tontería ” expresó al locutor Brea Frank.

Michael Miguel habló de otros artistas, resaltando la gran amistad que tiene con Daddy Yankee quien si sabe reconocer el apoyo que le dieron en los inicios de su carrera, revelando que entre ellos existe gran respeto y admiración, al punto que es el artista boricua quien pide hacerse fotos con el animador.

Sobre Mozart la para dijo que tiene un buen repertorio pero que es muy flojo en tarima.

Sus favoritos en República Dominicana son Vakeró y Don Miguelo.

¿Usted qué opina?