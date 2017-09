El Boli y Cheddy se vuelven a sacar los trapos sucios

Santo Domingo. El locutor Bolívar Valera y la humorista Cheddy García están que botan chispas, ambos sostienen una batalla que va más allá de lo que pudiera parecer un relajo, como antes ellos mismos habían comentado.

Desde que Cheddy García salió de Más Roberto los insultos vía las redes sociales entre ella y el Boli no han parado.

En un mensaje colgado en su cuenta de Instagram “El Boli” dijo que para sostenerse luego del programa dominical en Telesistema, Cheddy ha tenido que recorrer a conflictos con otras presentadoras, buscar que la rebotaran de un sitio, realizar videos sobre queja sociales para conseguir me gusta y cumplir con sus intercambios.



Pero todo no quedó ahí, Cheddy García respondió de forma contundente y hasta cierto punto despeja las dudas de que se trate de un juego, sino de un intercambio de insultos.

La humorista enumeró algunos puntos ( CheddyG) en los que considera supera al Boli, a quien califica de mediocre, chismoso. “como renové mi carnett de Pela de Lengua, aquí te explico dónde estoy” dijo.

Dice mi hermano y amigo Boli, que yo estoy DESAPARECIDA, que fuera del sonido NADIE sabe de mí…Querido hermano, sé que estás dolido porque luego de salir de tí, querías verme pidiendo 10 pesos en los Semáforos…Pero sorry baby MOM IS BACK ….No me gusta comparar, Dios sube y baja a los humildes, pero estoy viviendo UN BUEN MOMENTO NO ME LO QUIERAS MALDECIR…trabajo y yá, sin desearle nada malo a nadie..Pero mis bendiciones SON MÍAS,..y como renové mi carnett de Pela de Lengua, aquí te explico dónde estoy

#LamamádelCINE @Todaslasmujeresoniguales ……Boli Bien gracias

La mamádelaTV @biendebien…Boli encargado de aplauso en TV

#LamamádelTEATRO con El Camaleón de Waddys Jaquez ….Boli bien gracias

#LamamádelaRADIO @atoaconmama…..Boli cogiendo un avión pa dar vergüenza en la radio newyorkina

#LamamádelasREDES ..Boli lambiendo pa ver si consigue algo

#LamamádelSONIDO ….BoliLaBocinadeMamá

#LamamádeLosPATROCINADORES …Boli bien gracias…

#LamamádelosSEGUIDORES con 1MILLÓN TRESCIENTOSMIL ..?Boli..con 569

#LamamádelTALENTO… Boli bien gracias

#LamamádelaTRAYECTORIA …Boli bien gracias

#LamamádeLosSoberanos….Boli bien gracias

#LamamádelPUEBLO….. Boli bien gracias.

#LamamádeGANAR1MILLONdoscientoMil por película…Boli bien gracias

Pero en algo eres el PAPÁ … ElpapádeLosHombresChismososyMujercita..#ViejadePatio ..El único hombre que vive queriéndo joder a las mujeres…#DejatecrecerLasUñas ..Pa que te rasque! MicarnettdePeladeLenguaRenovado…Si quieres más menudo tengo más menudo que un carro e concho..Líbrate y Ora que Yo No te haga un video… Aquí tu jeringuilla, contra la mediocridad…..¿.Todavía NO sabes donde estoy? Finalizó diciendo.

¿Usted qué opina?