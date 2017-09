Destituyen la única mujer gobernadora en Afganistán

Kabul, Afganistán. La única mujer gobernadora de Afganistán, que dirigía una provincia pobre del centro del país, fue sustituida sin explicación por un hombre, indicaron este miércoles las autoridades.

Desde su nombramiento en 2014, Masooma Muradi luchaba contra el sexismo y la hostilidad de los religiosos conservadores de su provincia, Daikundi, como contó el año pasado a la AFP.

“Confirmo que la señora Masooma Muradi ha sido sustituida en sus funciones de gobernadora. Le agradecemos sus esfuerzos”, declaró a la AFP Munira Yusafzada, portavoz de la dirección de la gobernación local, en Kabul.

“Se trata de un procedimiento normal, no tiene nada que ver con cualquier prejuicio hacia las mujeres”, aseguró Yusafzada. “Claro que había protestas contra su nombramiento en la provincia, pero éstas no tuvieron nada que ver con su sustitución”, afirmó.

Muradi, reemplazada por un exministro de Obras Públicas y que ya no ocupa ningún cargo público, era la única mujer gobernadora del país.

El presidente Ashraf Ghani había nombrado a otra gobernadora tras su elección en 2014, en la muy conservadora provincia vecina de Ghor (centro). Pero ésta había tenido que dejar su cargo ante la presión y las protestas de los religiosos locales.

“La gente dice ser abierta, pero la mayoría no puede soportar que una mujer ocupe un cargo como éste”, declaró el año pasado Muradi, que entonces tenía 37 años. “No me dejo pisar por los hombres, y la sociedad no se espera eso de parte de una mujer”, añadió.

Su marido también era objeto de comentarios sexistas. “La gente me llama su secretaria o su niñera”, explicó en aquella entrevista para la AFP.

Daikundi, que tiene pocos recursos y cada año queda aislada del resto del país durante meses por culpa de la nieve, es tal vez una de las provincias afganas más difíciles de gobernar.

A pesar de algunos avances registrados desde 2001, Afganistán sigue siendo un país muy conservador y “uno de los peores lugares para ser mujer”, según la ONU.

Soló hay dos mujeres en el gobierno afgano, las ministras de Condición de la Mujer y Lucha Antidroga. En el resto de la administración territorial, hay dos dos gobernadoras de distrito (subdivisión de la provincia) y una gobernadora-adjunta de distrito.