Con “7 Muertes” se dio apertura al 8vo Festival Internacional de Cine Fine Arts

PELICULA DE APERTURA País Director

LAS SIETE MUERTES España Gerardo Herrero

SECCION OFICIAL País Director

A MAN CALLED OVE Suecia Hannes Holm

AURORE Francia Blandine Lenoir

BARRAGE Bélgica/Francia Laura Schroeder

BY THE TIME IT GETS DARK Tailandia Anocha Suwichakornpong

CLASH Egipto Mohamed Diab

DEVIL’S BRIDE Finlandia Saara Cantell

EL OTRO HERMANO Uruguay/Argentina Israel Adrián Caetano

IN BED WITH VICTORIA Francia Justine Triet

LOS 8-6 Venezuela Javier Mujica

MR. STEIN GOES ONLINE Francia Stéphane Robelin

ON THE BEACH AT NIGHT ALONE Corea del Sur Sang-soo Hong

SANGRE EN LA BOCA Argentina Hernán Belón

TAMARA Venezuela Elías Schneider

THE IDOL Palestina Hany Abu-Assad

THE STUDENT Rusia Kirill Serebrennikov

ULTIMOS DIAS EN LA HABANA Cuba/España Fernando Pérez

SECCION INFORMATIVA País Director

150 MILIGRAMS Francia Emmanuelle Bercot

BATTLE OF THE SEXES UK/USA Simón Beaufoy

BEATRIZ AT DINNER USA Miguel Arteta

BORG VS MCENROE Suecia/USA Janus Metz

BROCHE DE ORO Comienzos Puerto Rico Raúl Marchand Sánchez

EL BAR España Alex de la Iglesia

EL INCA Venezuela Ignacio Castillo Cottin

FRANTZ Francia/Alemania François Ozon

FROM THE LAND OF THE MOON Francia/Bélgica/Canadá Nicole García

LA REINA DE ESPAÑA España Fernando Trueba

LAS HIJAS DE ABRIL México Michel Franco

LOS MIERCOLES NO EXISTEN España Peris Romano

NORMAN USA Joseph Cedar

PARIS CAN WAIT USA/Japón Eleanor Coppola

PATERSON USA/Francia Jim Jarmusch

QUE DIOS NOS PERDONE España Rodrigo Sorogoyen

THE BEGUILED USA Sofia Copola

THE OTHER SIDE OF HOPE Finlandia Aki Kaurismaki

THE UNKNOWN GIRL Bélgica/Francia Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

SECCION DOCUMENTAL País Director

CITY OF GHOTS USA Matthew Heineman

DONKEYOTE España+2 Chico Pereira

EL SILENCIO DE LOS FUSILES Colombia Natalia Orozco

RESIDENTE Puerto Rico Rene Pérez

UN SECRETO EN LA CAJA Ecuador Javier Izquierdo

SECCION OPERA PRIMA País Director

BEAUTY AND THE DOGS Tunisia Khaled Walid Barsaoui, Kaouther Ben Hania

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD Francia Sophie Reine

KIMURA Panamá Aldo Valderrama

LA NOVIA DEL DESIERTO Argentina/Chile Cecilia Atán, Valeria Pivato

LA SOLEDAD Venezuela Jorge Thielen Armand

LAND OF THE LITTLE PEOPLE Israel/Palestina Yaniv Berman

MOGLI E MARITO Italia Simone Godano

MY LIFE AS A ZUCCHINI Suiza/Francia Claude Barras

RARA Chile Pepa San Martín

SUFICIENTE CORAJE Chile/Venezuela John Robertson

SECCION ESPECIAL ALDEA País Director

KEYLA Colombia Viviana Gómez

NO RISCO DO CIRCO, NO RISCO DA VIDA Brasil Lili Fialho, Katia Lund

NO TE OLVIDES DE MI Argentina Fernanda Ramondo

SIN NORTE Chile Fernando Lavandero

TORMENTERO México Rubén Imaz

PELICULA DE CLAUSURA País Director