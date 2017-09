Don Miguelo presenta querella donde indica que Nabila intentó quemar su casa

El Exponente urbano, Don Miguelo, está haciendo lo posible para aclarar el caso en el que su ex compañera sentimental está denunciando que el artista le agredió físicamente delante de su hija.

De acuerdo con la querella interpuesta por Miguel Ángel Valerio Lebrón, Nabila acudió a su casa en momentos donde él no estaba e intentó quemar el hogar que hace poco fue habitado por la pareja.

“El motivo de mi comparecencia ante esta fiscalía es con la finalidad de interponer formal denuncia en contra de Nabila María Tapia, quien es mi expareja y ayer aprovechando que yo no estaba en casa, en la hora antes escrita se trasladó hacia allá, entró en mi estudio, donde tengo todo mi equipo de música y empezó a romper cosas, luego entró en la habitación y con un chuchillo empezó a romper el colchón y echarle algo supuestamente para quemarla, Karina quien trabaja en mi casa inmediatamente me llamó y me explicó lo que estaba pasando y le comenté a mi compadre Manuel Andrés Mora Rosario , que en ese momento estábamos juntos y nos trasladamos a la Fiscalía del cuartel, de ahí nos fuimos en compañía de una patrulla para mi casa, a llegar allá quien entró fue mi compadre y presenció todo el daño que esta ocasionó en la casa, momentos más tarde, llegó el fiscal y ella no quiso abrirles, desde ese momento la casa permanece cerrada por orden mía, para que esta no pueda salir, hasta tener una orden y el fiscal pueda entrar ” indica la denuncia.

No obstante a eso el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, certificó que Nabila Tapia no presenta evidencia de lesiones traumáticas visibles, en otras palabras, no hay pruebas de que el artista la haya agredido físicamente.