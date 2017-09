Mariano Germán reacciona ante caso Quirinito

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, advirtió que sí se detecta alguna irregularidad en el caso de Alejandro Castillo Paniagua, Quirinito, el responsable “que prepare el pescuezo”.

Así lo indicó a su salida del acto de inauguración del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, donde señaló que ese es un caso que preocupa mucho a la sociedad.

“Debo decir que es un caso de mucha preocupación. Se está investigando y si aparece algo irregular, el que lo cometió que prepare su pescuezo”, reiteró.

El caso Quirinito es investigado luego que se diera a conocer que éste, quien cumplía prisión por homicidio, supuestamente había muerto tras la variación de la condena a prisión domiciliaria. Su fallecimiento no ha sido comprobado por las autoridades, por lo que se abrió una investigación para determinar si hubo alguna anomalía en el proceso.

Insiste en necesidad de recursos

Además, el titular de la SCJ explicó que debido a la carencia de recursos que presenta el Poder Judicial, no se ha podido culminar el palacio de justicia de la provincia de Santo Domingo.

“Hay que hacerlo y puede ser que no lo haga yo, sino quien me sustituya en el cargo, pero tendrá que hacerse, porque la justicia en Santo Domingo no resiste seguir siendo administrada en las condiciones territoriales en que se desenvuelve. Falta dinero”, expresó a reporteros del periódico El Caribe.

Aclaró que el problema que enfrenta la ejecución del proyecto es el incumplimiento de la institucionalidad, “porque cada poder del Estado debe recibir lo que le corresponde”.

Al referirse al acto de inauguración del Tercer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, señaló que esta decisión contribuye con la colocación del servicio de justicia cada vez más cerca de la población.

Jueza María Cordero presidirá el tribunal

La jueza María Cordero fue designada de manera provisional por el Consejo del Poder Judicial, para presidir el Tercer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, que funcionará en el Palacio de Justicia de Las Caobas en Santo Domingo Oeste. Le acompañarán los jueces Nelson Romero y Amaury Martínez. Dijo que tomará decisiones justas en hecho y derecho.