Nabila Tapia denuncia que Don Miguelo la agredió

Nabila Tapia, quien hasta hace unos días fue la compañera sentimental de Don Miguelo, hoy denuncia que fue agredida física y verbalmente por el exponente urbano.

A continuación lo expuesto por ella en su cuenta de instagram :

Buenas tardes, por esta vía quiero hacer de público conocimiento algunas informaciones que han difundido por las redes sociales sobre mi persona.

En ningún momento he recibido orden de alejamiento del padre de mi hija, y mi hija y su bienestar es lo unico que me importa en este momento.

Quiero aclarar, que he sido yo , quien puso una orden que alejamiento en contra de Miguelo, por ser víctima de violencia física, verbal y psicologica durante un tiempo considerado y que callé porque pensé que todo podía cambiar así como por mantener mi hogar.

El tiempo pasó y las cosas han empeorado en la relación la cual hasta el momento ha llegado a su fin. ” Jamás he sido yo la ha desbaratado apartamento no ha cometido hechos de violencia con él” ” esos no son los valores con los que me formé ” en esta relación quise dar lo mejor de mí como lo que hago en mi vida y quienes siguen mi carrera así lo saben.

Es la primera y ultima vez que me refiera a este tema, pero tengo todas las pruebas que avalan esta situación y que prueban que yo he sido víctima de violencia y no es un tema de celos, pruebas que no haré publicas porque mi hija crecerá y no quiero que el tiempo se encargue de recordar con publicaciones este mal capítulo de mi vida.

Siempre supe que en la vida nadie da lo que no tiene, por eso no puedo forzar para que una persona cambien su conducta, lo mejor es retirarme, con la satisfacción de que hice lo correcto, pero eso no soy quien tiene que decirlo, el tiempo será el mejor testigo.

A pesar de haber pasado todo esto, no hablaré mal del padre de mi hija a quien deseo sea Dios, quien pase sus manos por su corazón vacío. .

Atentamente, Nabila Tapia.