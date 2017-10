Si eres bloguero, el Note8 es para ti

Hoy día es prácticamente imposible imaginarse la vida sin nuestro smartphones. La mayoría de nosotros lo lleva consigo casi en todo momento y, si tienes un blog, ese “casi” tendríamos que eliminarlo. Pero ¡hey!, no te sientas mal. Después de todo, tu teléfono no solo es una pieza clave cuando se trata de mantenerte conectado con las cosas importantes de tu vida: tu familia, tus amigos (sin importar lo lejos o cerca que estén) y tu trabajo. Puede ser también la herramienta perfecta para conectarte con tus pasiones e intereses, documentarlos y compartirlos con el resto del mundo.

Desde su aparición, el Galaxy Note ha sido el equipo de elección de las mentes creativas, para quienes es clave expresar su individualidad, sus gustos y pasiones en todo momento. En su nueva versión, todas las prestaciones que lo han convertido en un favorito han sido mejoradas y complementadas. Por tanto, hoy el Samsung Galaxy Note8 es el teléfono que te permitirá llevar tu blog a donde siempre has querido gracias a algunas sencillas razones: podrás hacer más cosas a la vez, crear, expresar y compartir más y lograr las mejores fotos de tu vida. Todo eso te ofrece la flexibilidad que siempre has anhelado para actualizar tu blog desde donde quiera, sin la necesidad de andar con diversos dispositivos electrónicos. Por si fuera poco, viene equipado con Samsung Dex, que te permite replicar con tu smartphone y desde donde estés la experiencia de trabajar desde un escritorio, sencillamente conectando un mouse y un teclado. Ya ni siquiera tienes que enviar informaciones o contenidos de un dispositivo al otro. Con Samsung DeX basta conectar los dispositivos y los contenidos estarán disponibles.

Prepárate para decir adiós a por lo menos la mitad de las aplicaciones que utilizas para editar tus fotos y videos. También despídete de las horas de pre-producción antes de las sesiones fotográficas. Ya no las necesitarás. El Galaxy Note8 cuenta con la mejor cámara diseñada para un Smartphone, lo que se traduce en fotos más brillantes y nítidas prácticamente en cualquier circunstancia o entorno, e incluso cuando son tomadas espontáneamente.

No es broma. Estamos hablando de que el Note tiene dos cámaras traseras de 12MP con Estabilización de Imagen Óptica, teleobjetivo y un sinnúmero de funciones que puedes aprovechar muy bien. Ya sean de viaje, comidas, de las ocurrencias de tus hijos (Hello Instamom) o de tus OOTD, tus fotos serán las mejores. Punto. Usa la función Live Focus o Dual Capture para tener mayor control de la profundidad de campo, ajustar la nitidez aun después de haber tomado la foto o combinar dos imágenes tomadas simultáneamente utilizando lo mejor de cada una. Con sus características de autofoco rápido, estar en un lugar con poca luz no será obstáculo para tomar fotos instagrameables, y con la cámara frontal de 8MP con autofoco inteligente, tus videochats y selfies serán la envidia de Snapchat. ¿Acercamientos borrosos? Nunca más. Con la capacidad de zoom óptico de 2X, tus fotos no perderán la calidad, aunque las tomes desde la distancia.

Con el S Pen no tienes que esperar para una nota, un dibujo inspirador, para escribir encima de una foto o para un post. ¿Se te acaba de ocurrir una gran idea para la próxima entrada de tu blog? Adelante, no pierdas tiempo. Apúntala con el S Pen, toma fotos y subraya sobre ellas, haz un video. No tienes por qué dejar escapar la musa nunca más.