Alvarito sigue trabajando como si nada

A pesar que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía suspendió ayer por un período de veinte días las presentaciones en radio y televisión del comunicador/locutor Álvaro Arturo Arvelo Aybar (Alvarito), este continúa laborando este miércoles como si nada.

Hoy a las 7:00 de la mañana, el comunicador mal llamado como la “Enciclopedia humana” realizó sus comentarios sin que la emisora Z101FM acate la medida que busca sancionar al locutor que emitió planteamientos despectivos contra el padre de la Patria Juan Pablo Duarte.

En nota de prensa, la Comisión dice que en efecto, el señor Arvelo Aybar, en su participación de fecha 28 de septiembre del presente año, en el programa de radio “El Gobierno de la Mañana”, que se transmite por la emisora “Z 101” hace ”imputaciones desconsideradas, de mal gusto, irrespetuosas, que atacan severamente el honor del prócer Juan Pablo Duarte, al afirmar que: ‘Duarte era un vacilante… Este hombre escapa, pasa 20 años al margen del país y de la familia. La madre va muriendo… los abandonó. Depresivo… Un irresponsable que arrastró a su familia a la miseria y a la muerte… Veo a ese Duarte irresponsable. No fue consecuente con la familia ni con la Patria… ¿Por qué yo digo que Gregorio Luperón es el Padre de la Patria… y no Duarte? … Irresponsable… charlatán… vacilante… desgració su familia y no hizo nada por este país… no hizo nada…”.

Además lo llama: “cobarde”, “depresivo y homosexual”, “canalla”, “histérico”, “vacilante” y que “estaba en la selva con unos brujos”, entre otras expresiones que la Comisión considera “afrentosas y atrevidas”, dichas reiteradas veces.

“En vista de la solicitud realizada por el Instituto Duartiano sobre los pronunciamientos en contra del Padre de la Patria, los cuales atentan contra los valores patrióticos e históricos de nuestra nación y agregado a esto el creciente descontento de la población, visto en un sinnúmero de solicitudes hechas por personalidades a través de las redes sociales y otros medios, amparados en la ley y asumiendo como se ha hecho en otros casos similares, ha emitido la resolución 002-17”, dice Espectáculos Públicos.

Es la segunda ocasión que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía suspende a Arvelo hijo en el uso de los medios de comunicación sin que haya cumplido nunca un día de sanción.