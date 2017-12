Gabriel aclara que no es racista

Santo Domingo. El joven cantante de merengue fusionado, Gabriel, aclaró que no es racista en un encuentro que sostuvo esta semana con la prensa.

El intérprete de “Pa nosotros dos” y “A tan solo una hora” dijo que esos fueron rumores que se lanzaron hace varios años en una participación suya para Premios Soberano con la intención de hacerle daño.

“Me parece muy desagradable, primero porque soy un tipo que no es blanco y segundo porque todo el que me conoce ni si quiera me preguntaría eso, yo soy dominicano, este es un país de mezcla de razas, un país que creo que pasó hace mucho el tema del racismo, me parece un comentario desagradable de una persona que quiso hacerme daño, desconozco quien fue… ” expresó el joven que se llevó varias estatuillas de Premios Soberano este 2017.

Gabriel aprovechó la velada para pasar balance a sus éxitos, indicando que fue un sueño estar nominado al Grammy Latino, porque vio parte de las estrellas que admiraba desde niño.

Para el 2018 Gabriel prepara nuevo disco de duetos con importantes artistas los cuales dará a conocer más adelante.