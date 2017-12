¿Hugh Jackman regresará como ‘Wolverine’? Esto fue lo que dijo

A inicios de año, con el estreno de su película ‘Logan’, el actor Hugh Jackman confirmó que esta sería su última cinta caracterizando a ‘Wolverine ‘, uno de los héroes más reconocidos de Marvel .

Sin embargo, el actor dejó en claro que si los derechos cinematográficos de los X-Men (de propiedad de 21st Century Fox ) pasaran a ser nuevamente de la compañía de Marvel, este retomaría el rol de su personaje en futuras películas.

Ahora, ante los rumores de compra de 21st Century Fox por parte de Disney (significando el regreso de los mutantes a Marvel), los fanáticos empezaron a pedirle a Hugh Jackman que tendría que cumplir su palabra.

La respuesta del actor tardó en llegar, pero en una rueda de prensa de su nueva película ‘The Greatest Showman’, se refirió al tema.

“Es interesante porque durante los 17 años he estado pensando que sería genial, que me encantaría ver, en particular a Iron Man, Hulk y Wolverine juntos. Y cada vez que veía una película de Los Vengadores, podía ver a Wolverine en el medio de todos ellos como si los golpeara a todos en la cabeza. Pero fue como, “Oh bueno, eso no va a suceder”, y fue interesante cuando vi el titular, era solo la posibilidad y quién sabe lo que pasaría, obviamente, pensé: “Espera un momento”.! “Pero creo que, lamentablemente, el barco ha navegado para mí, pero para otra persona me gustaría ver a Wolverine allí”. explicó Jackman.

Así el actor rechazó cualquier posibilidad de volver a interpretar a su personaje más querido. Esto, sin duda, es un golpe duro a los fanáticos que ansiaban verlo en una posible reunión de grandes superhéroes.

Así, la introducción de los X-Men en las futuras películas de Marvel sería la excusa perfecta para presentar también una nueva versión del héroe.

Fuente: Peru21.pe