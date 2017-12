Los 10 días del año donde más se aumenta de peso

Miami, Estados Unidos. Aunque las investigaciones dicen que muchos estadounidenses aumentan entre 1 y 5 libras durante la época festiva, existen maneras de disfrutar de las fiestas y de la deliciosa comida sin privarse uno mismo, según Amy Kimberlain, una dietista registrada y educadora certificada en diabetes con Baptist Health South Florida.

El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving es la festividad con la cual más se asocia comer una gran cantidad y sentirse “embutido”. Sin embargo, la temporada de1 0 días entre la Navidad y el Año Nuevo es en efecto la época del año más común durante la cual la gente aumenta de peso, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine. Los expertos en nutrición como Kimberlain dicen que aumentar de peso al final del año no tiene que ser un evento anual.

“La clave está en tener un plan para poder evitar el aumento de peso”, dice Kimberlain. “Al igual que los equipos de football que tienen partidos durante el día de Thanksgiving, tener un plan de acción para la época festiva que está repleta de eventos centrados alrededor de la comida, puede ayudar a evitar la trampa del aumento de peso este año”.

Planear las comidas festivas

Hay varias estrategias que pueden ser utilizadas en situaciones que están centradas alrededor de la comida, tales como limitar el número o la cantidad de tiempo que pasamos en las fiestas navideñas – o revisar todas las opciones de comidas antes de decidir qué comer, explica Kimberlain.

“El control de las porciones y la moderación son las claves para el éxito”, dijo ella. “Si usted va a llevar un platillo de comida a una fiesta, sea usted la persona que trae el platillo sin almidón como la ensalada o los vegetales frescos. Luego anime a su familia a que participen en actividades de movimiento tales como jugar un partido de football o bailar en vez de sentarse a mirar televisión”.

El Holiday Challenge (Reto Navideño) anual, encabezado por North Carolina State University, insta a sus participantes a mantener su peso durante la época festiva. Se ofrece un programa de mantenimiento de peso por internet llamado Maintain, Don’t Gain! Holiday Challenge entre Thanksgiving y la víspera de Año Nuevo. Por segundo año, el Departamento de Salud de la Florida está colaborando con la NC State para promover este reto de siete semanas. El año pasado, el Estado de la Florida tuvo la segunda participación más alta en el reto, el cual tuvo más de 15,500 participantes de todos los 50 estados y de 13 distintos países.

Cómo evitar el aumento de peso durante las fiestas

Kimberlain ofrece otros consejos para evitar esas libras de más mientras disfruta de las reuniones festivas:

Coma algo de antemano. Una pequeña merienda nutritiva antes de la fiesta puede ayudarle a controlar su apetito y puede permitirle evitar los aperitivos, reservando el consumo de calorías para la cena.

Una pequeña merienda nutritiva antes de la fiesta puede ayudarle a controlar su apetito y puede permitirle evitar los aperitivos, reservando el consumo de calorías para la cena. Póngase límites. Si usted está invitado a múltiples eventos festivos, planee comer una pequeña porción en cada uno de ellos. O limite la cantidad de eventos a los que usted puede asistir, reduciendo así la cantidad de veces que usted se enfrenta con oportunidades para comer de más.

Si usted está invitado a múltiples eventos festivos, planee comer una pequeña porción en cada uno de ellos. O limite la cantidad de eventos a los que usted puede asistir, reduciendo así la cantidad de veces que usted se enfrenta con oportunidades para comer de más. No se pare alrededor de la mesa de comida. Muévase a otro lugar que sea menos tentador.

Muévase a otro lugar que sea menos tentador. Mantenga un horario de ejercicios. Trate lo mejor que pueda de mantener su actividad física regular, aconseja Kimberlain. Diez minutos de ejercicios son mejores que ninguno. Asegúrese de hacer ejercicios el día de la fiesta o el evento. Llame a un amigo y salgan a caminar, o programe una cita de ejercicios consigo mismo. Haga lo que funcione mejor para usted.

Trate lo mejor que pueda de mantener su actividad física regular, aconseja Kimberlain. Diez minutos de ejercicios son mejores que ninguno. Asegúrese de hacer ejercicios el día de la fiesta o el evento. Llame a un amigo y salgan a caminar, o programe una cita de ejercicios consigo mismo. Haga lo que funcione mejor para usted. Esté consciente de las comelatas emocionales. Las celebraciones festivas pueden ser difíciles. Y mientras que reunirse con la familia puede ser algo gozoso, las reuniones familiares también pueden ser estresantes. “Esté consciente de las cosas que le causan estrés y busque un alivio que no sea la comida, tal como una caminata rápido, respirar profundo o llamar a un amigo para “platicar”. Antes de consolarse con la comida, pregúntese a sí mismo, ‘¿Me voy a sentir mejor o peor después de comerme esto?’”.

Las celebraciones festivas pueden ser difíciles. Y mientras que reunirse con la familia puede ser algo gozoso, las reuniones familiares también pueden ser estresantes. “Esté consciente de las cosas que le causan estrés y busque un alivio que no sea la comida, tal como una caminata rápido, respirar profundo o llamar a un amigo para “platicar”. Antes de consolarse con la comida, pregúntese a sí mismo, ‘¿Me voy a sentir mejor o peor después de comerme esto?’”. Muévase. Es fácil quedarse sentado cuando se está en una fiesta, pero mantenerse en movimiento puede ayudar a no estar tan sedentario. Salga a caminar después de una cena festiva o juegue algo divertido con los niños.

“La época festiva no tiene que ser sinónimo con el aumento de peso”, dijo Kimberlain. “Una temporada festiva sin aumentar de peso es algo que usted puede lograr, especialmente si usted pasa menos tiempo enfocándose en la comida y en vez se enfoca en pasar el tiempo con sus familiares y amigos”.

