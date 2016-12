Un par de cervezas pueden mejorar el desempeño sexual

De acuerdo con el nuevo libro de la doctora Kat Van Kirk titulado The Married Sex Solution: A Realistic Guide to Saving Your Sex Life (La solución al problema del sexo en pareja: Una guía realista para salvar tu vida sexual) la popular bebida a base de cebada tiene cuatro propiedades que ayudan a mejorar en la cama.

Estas son las cuatro razones por la que deberías tomar una cerveza antes de la actividad sexual:

1. Retrasa la eyaculación: Un par de cervezas ayuda a cargar el cuerpo de fitoestrógenos, unos compuestos químicos que se encuentran en los vegetales y que son muy similares a los estrógenos humanos, y que la especialista estadounidense asegura que puede incluso prolongar un orgasmo.

2. Incremento del libido: Es lo que se traduce en más y mejores erecciones. Esto, según explicó Van Kirk, se debe a la gran cantidad de hierro en este tipo de bebidas y ayuda a la circulación de la sangre.

3. Incrementa la resistencia sexual al mejorar la salud cardiovascular: Según la especialista, un estudio del 2011, publicado en el diario European Journal of Epidemiology, demostró que 31% de los bebedores moderados ven reducido el riesgo de sufrir padecimientos cardiovasculares.

4. Ayuda a recuperar el cuerpo después de la actividad sexual: Contribuye a la recuperación considerando que la cerveza contiene una buena cantidad de probióticos y vitamina B que ayuda al cuerpo luego del calor intenso provocado por la acción, además, ayuda a disminuir la resaca.

Fuente Muy Interesante