Edwin Encarnación llega a un acuerdo con los Indios de Cleveland

CLEVELAND, Ohio. Los Indios de Cleveland abanicaron en la agencia libre y conectaron: Edwin Encarnación se integra a los campeones de la Liga Americana.

Coronando un año en que se quedaron a una victoria de ganar la Serie Mundial por primera vez desde 1948, los Indios acordaron la noche del jueves un contrato con el veterano toletero por tres años y 60 millones de dólares.

El acuerdo incluye la opción del club para extender el contrato para 2020, lo que sería un trato por 80 millones para cuatro temporadas.

El acuerdo está supeditado a que el dominicano de 33 años apruebe un examen físico después de las fiestas navideñas y de fin de año, según dos personas que hablaron con The Associated Press bajo condición de no ser identificadas debido a que el equipo no ha hecho un anuncio sobre el pacto.

Como uno de los bateadores de poder más temidos de Grandes Ligas, Encarnación bateó la temporada pasada 42 cuadrangulares y produjo 127 carreras con los Azulejos de Toronto, que perdieron ante los Indios en la Serie de Campeonato de su liga. En las últimas cinco temporadas, el dominicano ha promediado 39 cuadrangulares y 110 carreras impulsadas en 145 juegos.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas, Encarnación empató en el liderato de la Americana en carreras remolcadas la temporada pasada y contribuyó tanto como bateador designado como primera base.

Encarnación, que el próximo mes cumple 34 años, al parecer rechazó una oferta por cuatro temporadas de Toronto valuada en al menos 80 millones de dólares antes de optar por el mercado de agentes libres. Los Indios lanzaron el anzuelo y sacaron un acuerdo que les otorga un jugador que podría darles una nueva oportunidad de poner fin a su larga sequía de títulos de Serie Mundial.

Cleveland eliminó a Boston y a Toronto en los playoffs y llegó a tener ventaja de 3-1 en la Serie Mundial antes que los Cachorros de Chicago remontaran para ganar la final en siete juegos y obtener su primer título en 108 años.

El haber estado tan cerca convenció a los Indios de que era el momento adecuado para invertir, y lo hicieron en uno de los mejores bates disponibles en este periodo entre temporadas.

