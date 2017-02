Salvador Holguín pide “Cacao” a Yomaira Medina

La siguiente carta fue enviada por el periodista Salvador Holguín a Ensegundos.do:

Siempre he escuchado que para pelear se necesitan dos y que tropas aliadas no se enfrentan y menos por algo que no es cierto, que yo no dije y que es insostenible con el tiempo, es la posición que he mantenido desde el primer momento en que se me notificó que la intachable y virtuosa dama presidenta de la Cámara de Diputados, Yomaira Medina, me estaba demandando por supuesta difamación e injuria, aberración que nunca he cometido.

A mis seguidores y al país quiero revelarles lo siguiente: A principio de diciembre del año pasado me llamó Don Juan Ramón Gómez Díaz con la intención de conversar conmigo, me invitó a cenar y accedí, allí me planteó la necesidad de buscarle un “bajadero” y/o entendimiento a las diferencias entre Yomaira Medina y yo, mi respuesta fue la siguiente: “No tengo inconvenientes con ella, por el contrario, hay unos comentarios de algo que no se corresponde con la verdad en “voz popolis” y las redes sociales que son virales, y lo único que he hecho es defenderla”, para confirmar lo que le estoy expresando Gómez Díaz me preguntó: “¿Tú estás dispuesto a reunirte con ella para aclarar todo y darse un abrazo?”, a lo que respondí: “Claro que sí, tengo mucho respeto y admiración por esa señora”.

El miércoles 18 de enero del año en curso me contacta el acreditado diputado, amigo y hermano mío, Luis Sánchez, me dice: “Salvador, me tomé el atrevimiento por la confianza qué hay entre nosotros, de iniciar una mediación entre tú y la presidenta de la Cámara, Doña Yomaira, te estoy llamando para saber si tú estás de acuerdo, y así yo seguir conversando con ella pero ahora con la aprobación tuya”, le dije: “Líder, lo que usted haga está autorizado por mí”.

La semana pasada se comunicó conmigo el exdiputado Luisín Jiménez y me planteó: “Holguín quiero intervenir en el conflicto entre Yomaira y tú, ella es una buena amiga, muy decente, de mucha integridad, y tú eres un hombre honesto, trabajador y con una trayectoria limpia e incuestionable en este país”, le expresé: “No hay problema, ella es hermana de mi hermano Danilo Medina, además reconozco sus condiciones excepcionales de mujer inmaculada, no sé por qué quiere pelear conmigo, si la familia Medina lo único que debe sentir deSalvador Holguín es agradecimiento…”

Son muchas las personalidades y amigos en común de Yomaira Medina y mío que nos han llamado o visitado con la intención de solucionar la confusa y estéril situación, muestra de eso es lo que me escribió el distinguido y amigo senador del PLD Euclides Sánchez: “Salvador Holguín creo que hay que resolver este problema ya amigablemente, no se debe seguir prolongando más y sin razón”, mi reacción fue: “Estoy de acuerdo hermano, pero que conste, que no fui yo quien inició esto, y tampoco dije lo que ella y sus paladines me quieren atribuir, es todo lo contrario”.

Por todo lo antes expuesto, es evidente que no tenemos ningún tipo de animadversión con Yomaira Medina, tampoco que hemos estado ni estaremos en actitud de lacerar sus sensibilidades de mujer correcta y fiel, porque le respetamos como si fuera nuestra señora madre, Doña Altagracia Espinal Peralta. De Yomaira tengo pleno conocimiento de que tiene 30 años de relación con su señor esposo Edgar Mejía de quien poseo las mejores referencias y que es el único hombre que ha tenido en esta vida, algo que es digno de admiración. Nunca me he expresado ni expresaré de la forma como la que se me quiere endilgar, de una persona de esas condiciones morales, y con un trayecto impecable, que hemos dicho en reiteradas ocasiones que es poseedora de una codiciada honradez y honorabilidad, por lo que le extendemos un “Ramo de Olivo” y que sea este un símbolo de paz, armonía, reconocimiento y respeto para todos, en especial para el pueblo dominicano que necesita que sus mejores hombres y mujeres se dediquen a trabajar por el bienestar común, y no a estar en conflictos infecundos que en definitiva no dejarán nada positivo…

Quiero dejar bien claro que ese tema por el que se me ha demandado sin yo cometer el hecho, lo sacó la oposición en medio de las elecciones del 2016 donde el hermano de Yomaira, Danilo Medina, era candidato a la reelección presidencial, y ella se perfilaba a ser la próxima presidenta de la Cámara de Diputados, y según nuestra fuente fue utilizado para bajarle popularidad y descalificar a ambos, método con el cual no estamos de acuerdo porque no se puede estar jugando con la dignidad y la moral de las personas de esa manera, y mucho menos con la de una dama que no se debe tocar ni con el pétalo de una rosa.

Aprovecho este escrito para extenderle de manera particular mis disculpas a toda la familia por esta distorsión y falsa que se ha creado en mi contra, a la vez reitero que me he visto envuelto en este tema, el cual no fue originado por mi persona, sino que me tome la atribución de defender a Yomaira Medina por la amistad que me une y que mantengo desde el año 2006 hasta la fecha con sus hermanos que también son mis hermanos, el presidente Danilo Medina, Alex Medina, Milciades Medina, Aracelis Medina, todos los cuales siempre he respetado y distinguido, también ellos a mí, y no hay razones para que sea de otra manera.