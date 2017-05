7 formas de aliviar el estrés

El estrés es la enfermedad moderna. Todo el mundo se queja de padecerlo y muchas otras enfermedades se deben a él. ¿Qué puedes hacer para aliviarlo y disfrutar más de la vida? En Vida y Salud te contamos sobre algunas estrategias para relajarte y dejar a un lado el estrés.

Sales temprano de casa y te encuentras con tanto tráfico que terminas llegando tarde al trabajo o a una cita importante. A partir de ese retraso, todo el día se te complica y las cosas no salen como pensabas. ¿La reacción normal de estos tiempos? Estresarse, como si eso solucionara algo. Pero en realidad, el estrés no ayuda, por el contrario, te causa problemas de salud y te produce más estrés y preocupaciones. Es un círculo vicioso. Para romperlo, lo mejor es seguir técnicas de relajación para el cuerpo y la mente.

Si eres de las personas que vives agobiadas por el estrés, te servirá aprender cómo combatirlo.

1. Ríete del estrés

No es broma. Una buena carcajada tiene efectos positivos para tu salud a corto y a largo plazo. Esos efectos son físicos. A corto plazo: la risa aumenta tu frecuencia cardíaca y con esto el oxígeno en tu sangre, también se liberan más endorfinas, unas sustancias del cerebro, el resultado es una sensación de bienestar. Además, si te ríes, cualquier situación por difícil que parezca, se torna mucho más fácil de manejar.

2. Expresa tus sentimientos

¡Deja salir tus emociones! Habla con tus amigos, llora, ríete, grita… el expresarte es sano y es una buena forma de dejar salir la tensión del estrés. Recuerda que los amigos son buenos para tu salud mental…

3. Aprende a decir ¡no!

Si sientes que tienes que hacer demasiadas cosas, y pareces un(a) malabarista con todas las tareas que tienes que cumplir, simplemente di “no”. No te sientas culpable o que eres egoísta. El decir no, tiene sus beneficios pues puedes aprovechar el tiempo para hacer lo que te gusta, con tu familia y tus amigos cuando no estas ocupado en los compromisos con las cosas a las que ya dijiste, “sí”. El hacer más de lo que puedes, sin duda, te causará estrés.

4. Escribe

El poner en un papel una lista de las cosas que te causan estrés puede ser una herramienta útil, pues al visualizarlas, puedes ir resolviendo una por una. El escribir es siempre una terapia, porque te expresas y ayuda a aclarar tus pensamientos.

5. Haz ejercicio

El ejercitarte con regularidad es una de las mejores maneras de manejar el estrés. Cuando haces ejercicio tu cuerpo libera unas sustancias que te hacen sentir mejor emocionalmente. Además, liberas la tensión de los músculos. ¿Qué esperas? Te prometo que el ejercicio, entre otros beneficios, es un antídoto contra las preocupaciones y el estrés.

6. Prueba técnicas de relajación

El hacer yoga, meditar, el aprender técnicas para respirar mejor son estrategias que contribuyen a tranquilizarte y a alejar el estrés de tu vida. Además, te ayudan a concentrarte en el presente y a dejar a un lado las preocupaciones por cosas que aún no han sucedido. Los masajes también son una excelente manera de relajarte y sentirte como nuevo(a).

7. Haz algo que disfrutes, sólo por el placer de hacerlo

Dedica tiempo a tu “hobby”, ten más contacto con la naturaleza, haz algo creativocomo pintar, escribir o algún trabajo manual. Si tienes mascotas, juega con ellas. El hacer trabajo de voluntario(a) también te ayuda a sentirte bien y a despejar tu mente ayudando a otros.

Encuentra tiempo para ti. Recuerda que no vale la pena anticipar las cosas que aún no han sucedido. El único momento real es el presente, así que disfrútalo y no sobrecargues a tu cuerpo y a tu mente con tantas preocupaciones. El estrés lo único que te causará, es más problemas, informó vidaysalud.