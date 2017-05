Google quiere que Android funcione en todos los autos

Android ya controla la mayoría de los teléfonos inteligentes en la tierra. Ahora Google está colocando su sistema operativo móvil dentro de los automóviles, en una apuesta para consolidar su servicio principal en la industria automotriz a medida que más tecnología entra a esta industria.

Horas antes de la conferencia de desarrolladores móviles de I/ O, Google —subsidiaria de Alphabet Inc.—estará mostrando su siguiente paso en el desarrollo de software para automóviles: una versión para Android de consolas de coche con pantalla táctil y sistemas de información y entretenimiento. El dispositivo alojará aplicaciones populares, como Google Maps y Spotify, pero también controlará características del coche como posicionamiento del asiento y temperatura.

El nuevo sistema también incorpora el Asistente de Google, el servicio de control de voz de la empresa, para hacer búsquedas en cualquier lugar, pedir direcciones y hacer llamadas telefónicas por primera vez en los automóviles.

En I/O, Google hará demostraciones en vivo del sistema operativo que se ejecuta en el Audi Q8 y Volvo V90 SUV. Patrick Brady, vicepresidente de ingeniería para Android, dijo que el sistema llegará a las flotas de Audi y Volvo, junto con otros fabricantes.

Google mostró un concepto del software que funciona en un vehículo de Chrysler desde principios de este año. Sin embargo, al menos por ahora, las acciones de Alphabet subieron menos de los previsto.

Este no es el primer intento de Google en software para automóviles. En 2014, el gigante de la tecnología presentó Android Auto, un sistema que permite a las personas proyectar contenido desde sus teléfonos inteligentes Android a la pantalla de su coche. Brady dijo que Android Auto ahora se ejecuta en 300 modelos de automóviles.

Otras compañías de software han lanzado un sistema similar. La división de QNX de Blackberry alimenta actualmente los sistemas dentro de más de 50 millones de coches en las calles, incluyendo modelos de Ford Motor Co. y Mercedes-Benz de Daimler AG. Samsung Electronic Co. gastó US$8.000 millones para Harman International Inc., un proveedor líder de servicios de entretenimiento en el automóvil.

Y algunas compañías de automóviles, como Toyota Motor Corp., han invertido en sus propios dispositivos, destacando las preocupaciones del fabricante de ceder una experiencia crítica de consumo a las empresas de tecnología, informó Clarin.

Apple Inc., que actualmente ofrece el producto CarPlay que es similar en la práctica a Android Auto, también está trabajando en su propio sistema operativo de automóviles para impulsar su software de autodirección.