Vakeró responde ante los ataques por disgusto en Divertido

Santo Domingo. El Bochinche no se detiene, vive a la par contigo. El rapero Vakeró se molestó la tarde de ayer cuando estuvo participando en el programa Divertido con Jochy Santos.

El exponente urbano contó que pidió a la producción del programa llevar todos sus equipos de sonido para realizar una buena presentación en el espacio que se transmite los domingos por Telemicro, pero que le fue impedido.

Ante tal situación la producción de Divertido con Jochy lamentó la actitud del artista que expresó en vivo el malestar.

En las redes sociales muchos estaban agitando y pronunciándose en contra de Vakeró, y este aprovechó la tarde de este lunes para expresar lo que desde su punto de vista aconteció:

“BÁRBARO No hablé con la intención de faltar respeto a nadie, ni al programa, sus productores o el público – sino con frustración. Un músico puede estudiar con el motivo de perfeccionar su arte, escoger los mejores instrumentistas, ensayar con su banda una y mil veces. No obstante, si el grupo sale a tocar y el sonido no es técnicamente satisfactorio, tanto en los monitores de tarima, como la señal que directo al publico, todo el ensayo y el estudio valen mierda. Esta es la razón por la que hace un tiempo vengo evitando aparecer en la televisión, y en esta oportunidad hice la excepción porque quería promover mi nueva canción titulada, “Mi sepelio.”

Han dicho además, y erróneamente, que abandone el estudio después de interpretar la canción “Mi sepelio.” La verdad es que hasta vergüenza ajena siento porque como es posible que usted invite a un artista a su espacio y no se documente primero para saber que temas tratar con el artista? Los que si verdaderamente están atentos a mis trabajos me darán la razón y pueden ir a mi perfil de Instagram ahora mismo, el 18 de abril, publiqué que mi banda grabó un tema que popularizó Miriam Cruz, titulado “Las pequeñas cosas” el mismo mi cantante Corista, “Carol” lo iba interpretar, por eso pase el micrófono pero alguien de manera arbitraria nos saco del aire faltando 10 minutos para terminar el show, solo porque le exigí respeto para los artistas Del patio.” Expresó el llamado cantante de los raperos en su cuenta de Instagram.

Nota relacionada: Video: El pique de Vakeró por fallos en el sonido en Divertido