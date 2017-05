La Condesa niega que haya sido devuelta del Plan Social por vestir de verde

La encargada de Comunicaciones del Plan Social de la Presidencia, Arisleyda Villalona –La Condesa- negó que se le haya impedido la entrada a su trabajo por vestir una prenda de color verde, como se afirmó en las redes sociales.

Desde ayer lunes, circula en las principales redes sociales una fotografía de la funcionaria caminando fuera de una edificación con un color amarillo y una chaqueta verde. La imagen está acompañada del mensaje de que fue impedida de entrar al Plan Social por su prenda de vestir verde, color que utiliza el movimiento por el fin de la impunidad, el cual mantiene un enfrentamiento con el Gobierno, al que acusa de actos de corrupción.

“Claro que nooo es cierto. Increíble como hay supuestos periodistas que publican sin investigar. En @PlansocialRD nunca ha pasado algo así”, contestó a una persona que le preguntó en su cuenta de Twitter si era cierta la versión.

Indica el periódico El Caribe que a través del mismo medio dijo que el color verde no es exclusivo de nadie y que ella suele usarlo con mucha frecuencia. De igual modo, aclaró que la fotografía que se dio a conocer con la versión fue tomada en el frente de su casa y no en su lugar de trabajo.

“El verde no es exclusividad de nadie. Yo uso todos los colores en mi vestuario y suelo ir al @PlansocialRD así y nunca he tenido problemas. Quien envió ese mensaje lo hizo con malicia y no tiene ética. Uso el verde siempre que quiera y no tiene nada que ver con un movimiento”, planteó.

“Exactooooo!!! El verde es patrimonio de todos y no dejaré de usarlo porque me encanta”, dijo en otro mensaje.