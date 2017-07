La bella mujer que sería la mamá de los hijos de Ricky Martin

En los últimos días, el reconocido cantante publicó en las redes una foto que se sacó con la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg, a quién los mismos fanáticos de Ricky le encontraron un tremendo parecido con sus hijos.

“Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente” fueron algunos de los comentarios que escribieron en el posteo.

Hace muy poco, Valentino le preguntó a su papá si él lo había llevado en su panza. Y Ricky respondió: “Hay una señora que yo adoro con todo mi corazón que me ayudó a traerte a este mundo y ella me prestó su barriguita para que tú vinieras y cuando tú naciste ella te puso en mis brazos”.

Mira abajo las fotos:

