Listado de artistas que presentarán en el Festival Presidente

Santo Domingo. La Cervecería Nacional Dominicana dio a conocer esta noche el listado parcial de los artistas que se presentarán en el Festival Presidente 2017.

La Temporada de Festival Presidente 2017 fue presentada por Franklin León, presidente de la Cervecería Nacional Dominicana, en un evento especial en el que medios de comunicación, celebridades, influencers y demás invitados se unieron para “conectarse a la música”, como indica la campaña del Festival este año.

A continuación la lista de los primeros artistas confirmados:

Justin Timberlake

Músico y actor, Justin Timberlake es uno de los artistas más grandes de la escena pop de hoy, con más de 50 millones de copias vendidas. Incontables premios, entre ellos diez Grammy, cuatro Emmy, tres Brit Awardas y nueve Billboard también lo proclaman como uno de los más reconocidos por la crítica y el público. La Revista Time lo nombró uno de las 100 Personas más influyentes del mundo, en 2007 y 2013. Su lista de grandes éxitos incluye temas como “Cry Me a River”, “Rock Your Body”, “SexyBack”, “My Love” y “What Goes Around… Comes Around”.

Timberlake produjo, escribió y grabó la canción CAN’T STOP THE FEELING! para la banda sonora del filme Trolls (2016), la cual se convirtió en la canción más vendida de 2016 en Estados Unidos. En Reino Unido es proclamada la canción más grandiosa de Justin, con más de un millón de unidades vendidas. El tema también ha ganado varios premios y nominaciones, incluyendo el premio Oscar 2017 como Mejor Canción Original para un filme.

Ricky Martin

Otro gran nombre anunciado para el Festival Presidente es el de Ricky Martin. La estrella de la música latina regresa para deleitarnos con sus temas más grandiosos. Su estilo único, sus letras emotivas y diversa discografía le han valido más de 50 reconocimientos a nivel mundial y lo han convertido en una de las estrellas pop latinas más influyentes de las últimas dos décadas. Éxitos como “María”, “La Copa de la vida”, “Living la vida loca”, “She Bangs” y “La Mordidita” han sido bailados en todo el mundo. Martin también ha sido distinguido como uno de los artistas más humanitarios, habiendo recibido el Premio al Liderazgo en las Artes, el Billboard al Espíritu de Esperanza y el Alma Award, entre otros. Hoy, Ricky Martin también cuenta con su propia estrella en el Salón de la Fama de Hollywood. Ahora, regresa al Festival Presidente para dar una “mordidita” de su amplia carrera a todos los dominicanos.

J Balvin

Pionero del sonido de la segunda generación del reggaetón y dos veces ganador de los Latin Grammy, la súper estrella colombiana, J Balvin es parte de Festival Presidente. Con tan solamente tres semanas desde su estreno, su nuevo sencillo “Mi Gente” es la segunda canción más escuchada en Spotify a nivel global. También, alcanzó esta semana el mayor crecimiento de “Streamings” en el chart Hot 100 De Billboard y recientemente sobrepasó los 192 millones de vistas desde su estreno.

Recientemente, fue el gran ganador de los Heat Latin Music Awards, recibiendo premios por video del año, artista masculino del año y artista urbano del año.

De igual manera, J Balvin sobrepasó la marca de los seis billones de vistas totales en Youtube/Vevo (contabilizado desde septiembre 2014).

Juan Luis Guerra

Cantautor dominicano, es una de las figuras más influyentes de la música en español y regresa al Festival Presidente con sus mejores propuestas de merengue y bachata. Guerra está actualmente promoviendo el tour mundial de su más reciente disco, “Todo tiene su hora”, el cual ha vendido más de 20 millones de copias. Este álbum ganó Disco de Oro en países como España y ha sido un gran éxito en toda América Latina. Ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy, además de Persona del año en los Latin Grammy 2007, Guerra traerá al Festival Presidente parte de su nueva gira, así como sus grandes éxitos de todos los tiempos.

Maluma

Uno de los más recientes y aclamados rostros de la escena urbana y pop, Maluma actuará por primera vez en el Festival Presidente. Conocido como el “Pretty Boy”, Maluma ha sido un gran nombre en Colombia antes de conquistar el resto del mercado latino. Su disco debut, “Magia”, se convirtió en un gran hit en Latinoamérica y le mereció nominaciones en los Latin Grammy. Su segundo disco de estudio, “Pretty Boy, Dirty Boy”, ocupó el primer lugar del Latin Chart de la revista Billboard, con éxitos como “Borró Cassette”, “El Perderdor” y “Sin Contrato”. Maluma también ha hecho colaboraciones con grandes nombres de la industria musical de hoy.

Carlos Vives

Compositor, intérprete, productor y actor Carlos Vives es una de las figuras más importantes de la música popular. Él creó una nueva forma de música que combina el rock con el vallenato y sonidos tradicionales de su país y en el proceso vendió 20 millones de álbumes, ganó 11 Grammy Latinos, 2 Grammys y trazó el camino para llevar al éxito de Shakira y otros grandes artistas colombianos. La carrera de Carlos en los últimos 20 años es más vibrante que nunca: en 2016 lanzó uno de los discos más grandes a nivel internacional, “La Bicicleta”, y ha tenido dos sencillos # 1 en los primeros 4 meses de 2017, con un total de 16 # 1s en su carrera.

Nicky Jam

Nicky Jam es uno de los más importantes e influyentes artistas urbanos de hoy. Con siete discos de estudio, su presencia en escena y carisma lo convierten en uno de los más ovacionados. Su lista de éxitos incluye hits como “El Perdón”, “Hasta el Amanecer”, “Tu Primera Vez”, “Piensas en Mi”, “Juegos Prohibidos”, “Travesuras” y “Voy A Beber”. Nicky Jam ha aparecido en numerosos álbumes de reguetón, ostentando el récord de más participaciones en discos de varios artistas. Ha ganado cuatro Grammy latino, dos premios Lo Nuestro y un premio Billboard Latino

Wisin

Su música ha trascendido el género de reggaetón para hacer colaboraciones con algunas de las más grandes estrellas de la música latina. Como miembro del Dúo de la historia, Wisin llevó el reggaetón alrededor del mundo como uno de los intérpretes más influyentes de ese género musical, alcanzando así los premios más relevantes de la música y vendiendo millones de copias. Como solista, ha mantenido su música en el tope de las grandes listas. Dos veces ganador de los Billboard Music Award, Wisin lanzó recientemente su último álbum, titulado “Victory”, que incluye una variada selección de sus éxitos y colaboraciones con grandes artistas. El primer sencillo de este álbum, “Vacaciones”, rompió record de descargas, como también de vistas en Youtube. Wisin, conocido también como El Sobreviviente, regresa para presentarse por primera vez como artista solista en el Festival Presidente.

Zion y Lenox

Considerados entre los dúos de música urbana más importantes. Sus éxitos a ritmo de reggaetón, R&B contemporáneo, dancehall y pop latino los ha mantenido por más de 10 años en los primeros lugares, convirtiéndolos en uno de los favoritos de todos. Hoy se presentan por primera vez en el Festival Presidente.

Ozuna

Nacido en Puerto Rico y de padres dominicanos, Ozuna selló su camino al éxito y popularidad en el 2014, cuando firmó un contrato de grabación y comenzó a subir canciones a Youtube. Al año siguiente, canciones como “Si Tu Marido No Te Quiere” empezaron a sonar fuertemente a través de toda América Latina, llevándolo a interpretar sus canciones en numerosos conciertos. “No Quiere Enamorarse”, otro gran éxito de su carrera, logró millones de visitas en su canal de Youtube. La voz romántica del género urbano, Ozuna, estará presentándose por primera vez en el Festival Presidente.

Farruko

En un principio alcanzó la fama por sus colaboraciones con artistas de renombre. Pero hoy en día, es también considerado un artista de renombre. Sus letras con sello único y su auténtica presencia y sonido le han hecho merecedor de diversas nominaciones y reconocimientos en premiaciones como Latin Grammy y Premios Juventud. “Lejos de aquí”, “Passion Whine” y “6 AM” forman parte de su muy aclamada discografía. Su más reciente álbum, “Trapxficante”, es su sexto logro musical y contiene 10 canciones y entre ellas colaboraciones con grandes nombres de la industria. Farruko estará presentándose por primera vez en el gran escenario de Festival Presidente.

Bad Bunny

Una cara popular en la nueva revolución del género urbano, Bad Bunny es uno de los embajadores del género Trap. Con un estilo único y creativo, alcanzó rápidamente la cima del éxito. Apariciones con grandes estrellas como Ozuna le hicieron merecedor de grandes reconocimientos alrededor de Latino América. En el 2017, Inició una carrera especialmente prolífica con los singles “Pa Ti” y “Loco Pero Millonario”, logrando más de 300 millones de vistas en Youtube y rompiendo récords de descargas también.

Bryant Myers

Bryant Myers es un rapero y productor estrechamente asociado con la nueva generación de artistas latinos de Trap. Sus éxitos en solitario y videos han acumulado millones de reproducciones en las redes sociales. Él es reconocido por su marca registrada: un estilo vocal profundo, rasposo, entonado y lento. Su sencillo “Esclava” consiguió ponerlo en el radar y desde ahí su carrera ha ido más y más lejos. Bienvenido a Festival Presidente, Bryant Myers.

Grandes shows de salsa y urbanos

El Festival Presidente también presentará este año grandes espectáculos de salsa dominicana y música urbana local. En el caso de la salsa, el evento contará con la actuación de las dos bandas de salsa más sobresalientes de hoy. Chiquito Team Band, conjunto conocido como La industria salsera, sube por segunda ocasión al Festival Presidente para demostrar, una vez más, que son los Creadores del sonido. Han obtenido relevancia internacional con nominaciones en premios como los Latin Billboard. Revolución Salsera también actuará en Festival Presidente. Se trata de una de las bandas de salsa más relevantes de hoy.

Éxitos como “Mi princesa”, “El amor estuvo aquí” y “Como te llamas” los han posicionado en los primeros lugares.

La música urbana local estará bien representada con Mozart la Para. El indiscutible Soberano del Pueblo estará nuevamente en el Festival Presidente con un show sin igual y cargado de novedad. A él se une El Lápiz Conciente, uno de los raperos más sólidos y aclamados del género urbano local de todos los tiempos. La fiesta no sería la misma sin dos de los más populares.

El primero es El Jefe, El Alfa, uno de los artistas urbanos más aclamados, y El Mayor, un clásico repleto de grandes éxitos.

El Festival Presidente 2017 se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de noviembre, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.