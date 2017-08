Nancy Álvarez dispuesta a llevar a los tribunales a Nuria Piera

Santo Domingo. En un reportaje que duró 24 minutos, la comunicadora Nuria Piera abordó el tema de las Células Madre en la República Dominicana, indicando que muchos se han hecho ricos haciendo creer que son médicos y engañando a la población prometiendo resultados que nunca se ven.

Dentro de su amplio recuento mostró al doctor Ynti Alburquerque, hijo de la diputada de San Pedro de Macorís, Rafaela “Lila” Alburquerque, quien es un médico general que ha realizado algunos cursos sobre el tratamiento de las Células Madre y realiza intervenciones sin control alguno. Admitiendo que sus procedimientos no están aprobados por la ley, prometiendo curar el autismo, ACV, Lupus e infartos.

Las informaciones servidas en el reportaje de Nuria irritaron a la terapeuta sexual Nancy Álvarez, quien utilizó sus redes sociales para pedirle públicamente a la directora de NCDN que deje de hablar sandeces en televisión e indicar que está dispuesta a llevar el caso a los tribunales de Estados Unidos.

Álvarez precisa que salió al frente ya que dentro del video presentado por Nuria, se mancha la reputación de su esposo, el doctor Alvaro Skupin.

A continuación lo que le dijo Nancy a Nuria desde su cuenta oficial en Facebook (DraNancyAlvarez):

Me he quedado anonadada con el “programa” que acabo de ver en Miami por el canal dominicano, hecho por Nuria Piera. Nuria, quisiera informarte que mi marido no es EL COLOMBIANO y que esa clínica que tiene en Miami es mía, o sea, que si existe.

Exijo respeto tanto a mi marido como a mi, el Dr. Alvaro Skupin es un hombre serio, con cinco especialidades médicas en USA, con tres Fellowship en USA (busca en el diccionario por si no sabes que es) y más de 40 años ejerciendo la medicina en USA.

No se dice Célula madre, se dice Células Madre. Solcema no se dedica a entrenar si no a realizar congresos en Latinoamérica, informar al pueblo y a los médicos y yo soy su vocera oficial, si no sabes de algo llámame y pregúntame, hablar sin saber no es profesional Y TÚ LO SABES, comenzamos juntas en la TV, lo recuerdas? Si de verdad quieres hacer un programa de TV bien hecho sobre células madre, ve a nuestro congreso en Punta Cana, para que conozcas y entrevistes a VERDADEROS PROFESIONALES de universidades como Harvard, Cleveland, Universidad de Miami, etc….a ver si ustedes aprenden y dejan de hablar sandeces en TV. Me apena hablarte públicamente así, ya que creía éramos amigas, pero no permito que nadie juegue con mi nombre ni el de mi marido. Estoy dispuesta a defender nuestra dignidad en los tribunales….claro de USA, ya que los de RD son un mercado público.

