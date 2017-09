Modelo argentina: “Perdón a las fans, pero Romeo Santos es gay”

Sofía Clérici es una modelo de origen argentino que estuvo de invitada en Con amigos así, el programa que conducen Pico Mónaco y el Pollo Álvarez en KZO (Argentina) y contó una anécdota muy particular con el Rey de la bachata. “Fue en el estadio de River, en un recital de él. Entre toda la gente los de seguridad me vienen a buscar a mí, yo estaba como en la fila 28 y me preguntaron si quería subir a participar del tema “Propuesta indecente” y yo dije que sí. Me hicieron firmar un contrato todo rápido y me dicen ’te tiene que besar, te tiene que tocar’, bueno pero es gay, vamos”.

Ante la sorpresa de los conductores por lo que acababa de decir, Sofía expresó: “Sí, no parece gay pero lo es. Perdón a las fans que no quiero que se les caiga un ídolo”.

Fuente: http://www.pronto.com.ar