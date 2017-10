Quedó ciega de un ojo tras jugar 24 horas seguidas con su celular

La joven identificada como Xiao Wu de Dongguan, China, tuvo que ser trasladada de emergencia el pasado 2 de octubre a un hospital local, después de que reportara una extraña sensación en su ojo la noche anterior.





En el hospital, Wu fue diagnosticada con obstrucción de la arteria central de la retina. Cuando el doctor le preguntó cómo había terminado de esa forma, ella confesó que había pasado las últimas 24 horas jugando con su celular. Incluso indicó que pasó la noche con la luz apagada porque era más cómodo.

El 1 de octubre, Wu invitó a algunos de sus amigos a su casa en Dongguan, China para jugar un juego móvil en línea llamado “King of Glory”. Luego que el caso se volviera popular en las redes sociales, sus amigos fueron interrogados por medios locales e indicaron que Wu estaba obsesionada con dicho juego; que incluso pasaba conectada entre siete a ocho horas al día.

Los médicos que trataron a la joven señalaron que su pérdida de visión se debió a la fatiga excesiva causada por mirar fijamente el teléfono móvil por largos períodos.



“A veces perdía la noción del tiempo. No comía, ni dormía cuando mis padres me lo pedían. Ahora me arrepiento”, indicó. Se informó que Wu viene pasando por exámenes médicos para determinar la gravedad de su problema.

Fuente: larepublica.pe