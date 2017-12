Santo Domingo. Ha causado revuelo un confuso mensaje de la modelo y animadora Ana Carolina en el que motiva a las jóvenes que estudian comunicación para que sigan sus pasos.

Aunque tu no estudies puedes lograr ser lo que tu quieres ser porque yo nunca he estudiado pero siempre me motivé en hacer lo que me gustaba, que era animar y tener contacto con las personas, llevar un buen consejo, ayudar a todo el mundo, me encanta siempre ayudar a las personas… Estudia, confía en Dios ora, siempre enfócate en lo que tu quieres, no importa que te digan que tu no puedes, pero tu puedes.. dijo en el cierre de una entrevista que duró 23 minutos en el programa Más Roberto.

El video con sus declaraciones ha sido compartido ampliamente en las redes sociales donde el público se mofa de Ana Carolina.

¿Usted qué opina?

Vea la entrevista completa: