Margaro dice que Raymond y Miguel están haciendo un humor muy fino que no le llega a la gente

Santo Domingo. A juicio del humorista Nicolás Díaz, Margaro, el humor que actualmente desarrollan Raymond Pozo y Miguel Céspedes, es muy fino y no le llega a la gente.

Al ser cuestionado ante la cámara de Ensegundos.do de cómo ve la llegada de los “Reyes del humor” a Color Visión, Margaro expresó que le está dando un margen de tiempo, pero en su opinión Raymond y Miguel están haciendo un humor que no conecta con su público ya que se creen “Nariz parada” sin serlo.

“Yo le estoy dando tiempo al tiempo porque ese no es el humor que le gusta a la gente de ellos, ese humor privando en nariz parada… ellos están haciendo un humor muy fino que no le llega a la gente, ahora desde que yo empiece a ver de nuevo las comedias tu vuelves y me preguntas ” expresó Díaz.

Margaro aprovechó la entrevista con este medio para denunciar que el humor en la República Dominicana se está extranjerizando debido a la incursión de los “Destalentados” que según expresó llegan desde Colombia y Venezuela .

“Quieren venir a este país y ser comediantes a la fuerza, para tu ser comediante en República Dominicana debes ser un comediante por arriba del promedio, no como ellos que se ponen a hablar disparates y quieren que se rían, no creas tú que porque tienes el cuerpo bonito y la boca de torontontón la gente se va a reír ” dijo el humorista que actualmente labora en el programa Pégate y Gana con el Pachá.

¿Usted qué opina?