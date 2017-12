Ana Carolina “Nunca le he dicho a nadie que no estudie”

La modelo Ana Carolina que ayer (lunes) fue tendencia en la República Dominicana por sus declaraciones de qué nunca estudió aclaró en sus redes sociales lo que quiso decir en la entrevista en “Más Roberto” lamentando la cantidad de comentarios contra su persona en su cuenta de instagram.

“Nunca le he dicho a nadie que no estudie, simplemente dije que aunque no estudies no dejes de echar hacia delante y luchar por lo que quieres incansablemente, lo dije porque me identifico con las personas que no tienen recursos para poder estudiar, soy una mujer que vengo desde muy abajo y de un campo muy atrasado me crié con mis abuelos allí estudié hasta 8vo curso”, expuso.

En ese sentido, Ana Carolina, que ha recibido más de una crítica, explicó que:

“Cuando mis padres deciden venir a la capital seguí estudiando y yendo continuamente a la escuela, pero me sucedió lo que les ocurre a muchas jóvenes por falta de orientación” salí embarazada a corta edad” la cual me toco salir sola hacia adelante con mi hija donde tuve que dejar mis estudios para trabajar y desde ese momento solo me he dedicado al trabajo día y noche sobretodo dedicarme a mis hijos”.

Concluye con el comentario al que hace referencia el portal masvip.com.do : “Me da mucha pena y tristeza ver cómo todos me juzgan por un mal entendido ya que me están crucificando, encima de venir a mi página insultarme y hablar sandeces sin saber…lo que vienen es hablar negativamente y hacer críticas destructivas habiendo miles de manera de hacer correcciones sin faltar el respeto”.

Ana Carolina aconsejó a las jóvenes interesadas en estudiar comunicación a luchar por sus sueños agregando que como ella nunca estudió siempre tuvo definido lo que quería, estar en la televisión y tener contacto con las personas; por ende, entiende que otras mujeres sin prepararse pueden llegar a los medios como ella lo logró.

“Les aconsejo a todas esas chicas que aunque no estudien tu puedes lograr lo que quieres ser, porque yo nunca he estudiado. Siempre me motivé en hacer lo que siempre me gustaba animar, y en tener contacto con las personas. Llevarles un buen consejo, ayudar a todo el mundo. Y estudia, confía en Dios, ora”, dijo la también modelo.

Nota relacionada: “Aunque tu no estudies puedes lograr ser lo que tu quieres ser”