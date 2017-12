Miss Irak fue forzada a abandonar el país por esta fotografía

Adar Gandelsman (Miss Israel) y Sarah Idan (Miss Irak)… y la fotografía que despertó polémica en el país musulmán

La diplomacia del odio no conoce de amistades, profesiones o selfies. Y así se lo hicieron saber a Sarah Idan, Miss Irak, la mujer más bella del país que fue forzada -junto a su familia- a abandonar su país luego de publicar una fotografía en Instagram, según publicó The Times of Jerusalem.

Indica infobae.com que La imagen elegida por Idan recibió miles de comentarios, muchos de ellos llenos de furia por haber compartido su espacio nada menos que con Adar Gandelsman… es decir, Miss Israel. “Paz y amor de parte de Miss Irak y Miss Israel”, fue el comentario que siguió a la foto, en la que se las ve a ambas posando.

“Las dos cosas juntas causaron un lío en su casa cuando la gente la amenazó a ella y a su familia, que si no volvía a casa y sacaba las fotos, le quitarían el título, que la matarían”, contó Gandelsman a la televisión israelí luego de conocer el drama que estaba viviendo su amiga.

Una publicación compartida de Sarah Idan (Sarai) ???? ????? (@sarahidan) el 3 de May de 2017 a la(s) 7:55 PDT

En un siguiente posteo, Idan pretendió ser más política con sus seguidores y calmar su ira. Pero no pudo pese a que indicó que no fue su intención “dañar la causa palestina”, al afirmar que no era una declaración política, sino que sólo expresaba su “deseo de paz entre ambos países”. “No significa un apoyo hacia el gobierno de Israel y no significa que estoy de acuerdo o acepto sus políticas en la patria árabe”, añadió la modelo.

Gandelsman, quien quedó envuelta en la controversia, indicó que seguirá siendo amiga de la iraquí quien no eliminará la imagen de Instagram por el momento. “Lo hizo para que la gente pueda entender de que es posible vivir juntos”, agregó la bella israelí.

Nota relacionada: Hay un bochinche por esta foto