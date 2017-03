Reinaldo Pared niega vínculos con Odebrecht

El presidente del Senado de República Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, negó este jueves tener vínculos con Odebrecht, al ser interrogado por la Procuraduría sobre el escándalo de sobornos de la constructora brasileña en varios países latinoamericanos.

“En mi presidencia nunca ha habido ninguna tentativa o intento de soborno para la aprobación de alguna obra”, dijo a la prensa Pared Pérez tras salir del despacho del procurador general, Jean Rodríguez.

El jefe del Legislativo fue interrogado por casi tres horas sobre la aprobación en la cámara de préstamos internacionales usados en contratos de obras públicas construidas por Odebrecht en el país.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la firma brasileña, admitió en diciembre pasado el pago de 788 millones de dólares a funcionarios para obtener contratos en 12 países, incluidos 92 millones en República Dominicana.

Hay denuncias, igualmente, de sobrevaluación de costos.

“Estaba esperando que me citaran y lo había solicitado porque entiendo que, si ha habido sobrevaluación y algo irregular, deben ser sometidos los responsables a la justicia”, afirmó Pared Pérez.

La Procuraduría señaló en un boletín que la declaración del asambleísta puede arrojar datos útiles para la investigación del Ministerio Público.

Pared Pérez había sido acusado públicamente de conocer casos de obras sobrevaluadas por un compañero suyo en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Jiménez. Según ese señalamiento, el asunto fue discutido en el Comité Político de esa organización política.

“Yo no sé en qué reunión, y no he faltado a ninguna del Comité Político, se trató eso (…). Sólo una vez se trató lo relacionado con Odebrecht”, dijo el presidente del Senado.

De acuerdo con Pared Pérez, se debatió en esa ocasión sobre la carretera El Coral -vía que comunica enclaves turísticos entre La Romana y Punta Cana-, porque Jiménez, entonces ministro de Turismo, “estaba interesado en que se trazara otra ruta”.

La pugna entre dos figuras del partido gobernante multiplica la controversia por el escándalo de Odebrecht, mientras el presidente Danilo Medina promete que los involucrados en sobornos serán sometidos a la justicia.