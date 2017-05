Esta primavera Women’secret apuesta por las dualidades

La marca española Women’secret tiene propuestas muy singulares para esta primavera 2017, pero sobre todo adaptadas al estilo de vida de las mujeres de este tiempo que desempeñan muchas funciones a la vez.

Sus propuestas son las siguientes, elige la que más se acomode a tu estilo.

Homewear – ¡Trabaja desde casa sin perder el estilo!

Las siluetas minimalistas de estas piezas están enfocadas en dar la mayor comodidad a las mujeres mientras trabajan. Estas piezas sofisticadas permiten mantener el estilo desde casa.

Here Comes The Bride. Sin perder la característica, esta línea clásica nace de la colección de novia con colores nude, blancos y negros como protagonistas.

Sus diseños extremos y sexys consiguen crear una colección premium y muy actual.

Bralettes. Pieza versátil con encajes y transparencias. ¿Es un top? ¿Es un sujetador? No, es un ‘bralette’.

No pierdas la oportunidad de lucir la tendencia Bralette con modelos diseñados para que te sientas cómoda y sexy. Encajes, transparencias y estampados florales te harán brillar esta temporada.

Destaca por ser una pieza versátil que añade un toque sexy a cualquier look.