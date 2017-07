” El que va a cruzar la frontera ilegal no pasa los controles de seguridad”

Santo Domingo. El ministro de defensa Teniente General Rubén Darío Paulino Sem declaró este domingo que no es cierto que los nacionales haitianos que van a cruzar la frontera de forma irregular pasan por los controles migratorios, sino que utilizan los montes y otras vías para llegar al otro lado de la isla.

??

“No es que de vez en cuando vayan a un control y encuentren a un soldado que se deje sobornar, porque venimos de la sociedad y sabemos de qué sociedad venimos´´, destacó Paulino Sem refiriéndose a que ciertamente algunos militares no escapan de ser sobornados o de sobornar para permitir que ciudadanos ilegales crucen la frontera de forma irregular.

Con relación a las denuncias de que se están violando los derechos humanos de los nacionales haitianos que son detenidos para depurar y deportar, el ministro manifestó que entiende que no se está violando ningún tipo de derecho, solo se realiza el protocolo establecido de identificar a quienes se entiende que están de forma ilegal, se detiene y se le requiere sus documentos, que si no los tiene se le solicita que monte en un autobús no importando su nacionalidad, luego se lleva a un centro de acogida y ahí se investiga a través de un sistema biométrico sus datos, se verifica que esté registrado, si no está registrado se procede a registrar y se le entrega a las autoridades correspondientes y ellos proceden a deportarlos.

Entrevistado por la periodista Lorenny Solano para Lo Que Pasó en Siete Días de Telefuturo, Paulino Sem destacó que están trabajando diariamente para fortalecer sus controles y cumplir con las leyes como la de migración y el plan nacional de regulación de extranjeros ya que solo un 98% solo de nacionales haitianos.

??

Paulino Sem declaró además que el plan de regularización nacional es muy valioso, porque se sabe dónde están, quiénes son y están registrados biométricamente para poder mantener un mejor control en caso de que cometan algún delito.

Sin embargo, al ser cuestionado de por qué aún no se ha identificado y detenido al agresor de la niña de Pedro Brand Cielo García, que fue mutilada por un nacional haitiano, el teniente general dijo que ya lo tienen identificado, que se han hecho todas las coordinaciones con la policía y las labores de inteligencia pertinentes, que siente gran responsabilidad por ese caso y que él mismo visitó a la menor de 14 años, ya que su padre es un sargento del ejército. También destacó que el presidente Danilo Medina autorizó a que se les otorgara una vivienda que será entregada el 29 de julio próximo.

El ministro de defensa también se refirió al significativo aumento salarial que fue pronunciado por el poder ejecutivo hace unas semanas. “El presidente cumplió el compromiso que hizo el pasado 27 de febrero con el aumento salarial a los militares, desde un 77% a un 122% dependiendo el rango de los militares, destacando que los de menor rango van a ganar más´´, expresó Paulino Sem.

Según el ministro a los soldados les ha cambiado totalmente el rostro desde que supieron la proporción del aumento y destacó las escalas, que son por rango, por cargo y por riesgo, sin embargo no se quedó ahí, sino que también se han donado 298 viviendas que serán rifadas a final de la semana próxima a igual cantidad de soldados. Y todo esto sumado al hogar que donó el presidente Medina para la atención de adultos mayores pensionados de las Fuerzas Armadas, según el Ministro algo nunca visto en la historia de las fuerzas armadas dominicana.

Lo que pasó en siete días es producido y conducido por Lorenny Solano y se transmite todos los domingos a las ocho de la noche por Telefuturo canal 23