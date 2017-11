Cuestionan presentadora por supuesto milagro de un pastor a su hijo

Santo Domingo. Cientos de usuarios en las redes sociales de la República Dominicana se han manifestado sorprendidos ante el milagro que supuestamente realizó al hijo de la presentadora de televisión Rafelina Bisonó, el líder religioso nigeriano TB Joshua.

De acuerdo a lo manifestado por Bisonó, quien labora como presentadora de Noticias en Telemicro, su hijo tenía dificultad para caminar y que a pesar de haber sido sometido a distintos procedimientos quirúrgicos no podía correr debido a que se caía, no podía mantener la estabilidad.

No quiero juzgar ni pensar que se haya tratado de un simulacro. Creo en los milagros, no pongo en duda que la fe sana. Una publicación compartida de José Peguero Ensegundos.do (@josepeguero) el 26 de Nov de 2017 a la(s) 9:41 PST

Muchos han puesto en duda el “Milagro” debido a que el pequeño sale en otros videos caminando en la playa junto a su madre sin presentar discapacidad alguna.

La presentadora acudió con su pequeño al Estadio Olímpico, allí el pastor removió la prótesis y el niño salió despavorido corriendo.

Esto fue lo que dijo la presentadora con relación al tema:

Gracias Dios por el milagro! Desde que mi hijo empezó a dar sus primeros pasos notamos que algo no andaba bien, tenía sus rodillitas dobladas hacia adentro y muslos pegados, lo contrario a los gambados, algunos le llaman jorombo. Ya más grande notamos que cada vez que corría se caía, no era estable y esto era visiblemente notorio. Al llevarlo al ortopeda, en Rehabilitación, nos indicaron botas permanentes y unos hierros para dormir que con el tiempo supuestamente irían enderesando sus piernas. El niño no soportaba el aparato, lloraba, le dolía, eso nunca tuvo el efecto deseado.

Recurrimos por recomendación a otra ortopeda que nos dio la opción de la cirugía, pero que le detendría el crecimiento al niño por unos años hasta que le fuera retirada la prótesis temporal. Me aterraba la idea de someter a mi pequeño Max a una cirugía, siempre le daba largas, sin embargo el venía sufriendo porque se caía constantemente, sus tropiezos eran el día a día y se la pasaba con moretones y rasguños, incluso llegó a romperse algunos de sus dientes. Lo peor de todo es que el me decía que quería ser deportista y que lo inscribiera en clases de fútbol, eso me desarmaba porque yo sabía sus limitaciones.

Hace unos meses programamos todo lo de la cirugía, ya estaba todo cotizado y aprobado por el seguro médico. Pero Dios quería hacerlo él, y Su tiempo es perfecto. Decidí llevarlo con mucha fe y un corazón dispuesto a la cruzada del profeta nigeriano T. B. Joshua, tremendo hombre de Dios, y allí mi hijo y miles de personas recibieron la sanidad En el Nombre de Jesús.

Comparto este testimonio para que sirva de edificación para otros, es tu fe lo que transforma, sana, liberta y salva tu vida. Mi hijo ya no se cae y corre más que Félix Sánchez, puedo dar gracias a un Dios fiel y misericordioso. Ve tu también por tu milagro. La gloria sea para Dios. Amén!