Las experiencias sexuales que debes probar al menos una vez

Al ceñirte a los hábitos y posturas de siempre (sota, caballo y rey o, mejor dicho, misionero, perrito y ‘cowgirl’) no le sacas todo el potencial al amplio y variado mundo del sexo. Por eso, te invitamos a explorar lo desconocido, a atreverte a probar algo diferente al menos una vez. Quién sabe, quizá hasta te guste. Nunca sabrás si sumarás un nueva y placentera vivencia a tu repertorio si no le das una oportunidad. Ya estás tardando en probar todo aquello que siempre quisiste pero nunca pudiste o te atreviste.

Las fiestas sexuales y las orgías cambiaron por completo mi forma de ver, entender y apreciar el sexo

Tampoco es cuestión de sentirse presionado. A veces este carpe diem puede ser demasiado persistente, y uno se olvida de que solo debe hacer aquello con lo que realmente se sienta cómodo. Si estás preparado para dar un paso hacia adelante, aquí te proporcionamos algunas ideas para experimentar. Recuerda importante es que todo esto te sirva para conocerte mejor, lo que te gusta y lo que no, y sobre todo para disfrutar por el camino.

Vaca-novios

En algún momento de tu vida, quizá conozcas a alguien durante tus vacaciones. Y, tal vez, tengáis relaciones sexuales increíbles, de esas que se recuerdan toda la vida. Veréis la puesta de sol y el amanecer sobre la arena de la playa. Hablaréis de esperanzas, de sueños y sentiréis que estáis hechos el uno para el otro. Pero cuando vuelves a casa e intentas que funcione la larga distancia, te darás cuenta de que realmente lo único que tenías en común eras las vacaciones.

Los anglosajones la llaman la ‘vacationship’. La autora Kristin Newman, que ha escrito un libro autobiográfico sobre sus experiencias, explica en una entrevista a ‘The New York Times’ que lo mejor es no tener expectativas de continuidad: “Puedes enamorarte locamente, y decirle a la otra persona que la amas de inmediato, pues no hay repercusiones. Sabes que tiene fecha de caducidad”.

Fiestas sexuales

Son exclusivas y suelen realizarse en clubs privados de Londres o Nueva York, aunque también en Madrid y Barcelona. Quizá sea una de las fantasías más locas: tener relaciones sexuales con mucha gente al mismo tiempo, una orgía en toda regla. Quién sabe, quizá te aficiones como le pasó a Meagan Drillinger, una periodista que probó la experiencia para luego contarla en un artículo y le gustó tanto que ella misma confiesa que ya es “un estilo de vida”. “Si bien todo comenzó como trabajo, se convirtió en una nueva forma de ver, entender y apreciar el sexo”, relata en un artículo de ‘Men’s Health’.

Experimenta con más y más posturas

Tanto si llevas varias décadas con tu pareja de toda la vida como si has decidido meter a un nuevo amante bajo tus sábanas, alimentar la llama del deseo es el mejor seguro para preservar la salud de una buena relación. Los cambios en la vestimenta y en la lencería, así como mantener encuentros en lugares hasta ahora no explorados (prueba con la ducha, la cocina, en el agua, etc.) son estrategias perfectas para que la pasión florezca de nuevo, estimulada por el impulso de la novedad. Además, incluir variantes en el lecho es igual de eficiente. Cada semana en El Confidencial nos estrujamos el cerebro y la imaginación para recomendar nuevas posturas para aquellos que andan buscando experiencias.

Sal con alguien que no tenga tu edad

Haces la cuenta y descubres que la mayoría (o todas) las personas con las que has mantenido una relación estaban en tu mismo rango de edad o incluso compartíais clase en el instituto o universidad. Suele pasar, y más en estos tiempos. Si es tu caso, y resulta que andas soltero, prueba con algo distinto.

Los cambios de vestimenta y lencería, así como hacerlo en lugares poco habituales, son estrategias perfectas para que la pasión

florezca de nuevo

La mejor forma de hacerlo es buscar a alguien con una edad diferente a la tuya, porque, ya sea mayor o menor que tú, te abrirá los ojos a una realidad que ni sabía que existía y aprenderéis el uno del otro mucho más que si nunca sales de tu zona de confort. Tampoco hace falta que lo lleves al terreno de Woody Allen, a quien le separan 35 años de su esposa, Soon-Yi.

Incorpora algún elemento ajeno a la cama

Si buscas algo diferente, puedes probar con algún juguete erótico durante el encuentro. Son los instrumentos más a mano que sirven para incrementar de forma sencilla la satisfacción. Pese a esto, muchas parejas siguen teniendo miedo a utilizarlos (no saben lo que se pierden). Si no te sientes preparado todavía juega con lubricantes, sabores, gel para masajes, vibradores o ropa interior comestible. Todo vale, incluso hacer mientras ver una película porno. Ya sea por mera curiosidad o por la búsqueda de inspiración, puede ser divertido.

Fuente: elconfidencial