Exdiputada dominicana pide prisión contra el dueño de Facebook, La Tora y Cachicha.com

Santo Domingo. En un hecho sin precedentes en la justicia dominicana, la exdiputada de Ocoa, Esther Minyetty sometió a la justicia al dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, conjuntamente con Claudia Pérez mejor conocida como La Tora y al portal Cachica.com

Minyetty sometió a la justicia a Claudia Pérez alias La Tora ante la Fiscalía del Distrito Nacional, acusándola junto a la abogada Dorka Medina Feliz de amenaza de muerte, asociación de malechores, delito electrónico, entre otros artículos del código procesal penal. A ambas les hace un sometimiento por 500 millones de pesos, solicitud de 20 años de prisión y un año de medida de coerción.

Así mismo, la dra Minyetti abogada de profesión, incluyo en dicha demanda un sometimiento también por 500 millones de pesos para el empresario Luis García crespo, dueño del canal televisivo Teleradioamerica Canal 12 de Telecable de Tricom, y al administrador de dicha planta televisora Danny Pérez, a los cuales los somete como responsables civilmente.

Al mismo tiempo, los acusa también de asociación de malechores junto a Claudia Pérez, alias la Tora, para los cuales por igual solicito por igual 20 años de prisión, un año de medidas de coerción, y 200 millones de pesos de fianza judicial.

Por otro lado Minyetti, quien fue legisladora por seis años por el PRM y una mujer muy querida por sus obras sociales en Ocoa, incluyo en la demanda a Yssac Villa, uno de los propietarios de la página virtual Cachicha.com al cual también acusa de asociación de malhechores, delito electrónico y difamación e injuria, solicitando para el, las mismas penas que a los anteriores.

Indica una nota recibida en Ensegundos.do hoy que Minyetti completa su demanda con un sometimiento a Mark Zuckerberg, propietario de Instagram solicitando para él, prisión por igual de tres años por delito electrónico y un monto de 50 millones de dólares, entre otros pedimentos.

Zuckerberg, es dueño a su vez de Facebook y Whatspp, y sería la primera vez en la historia del derecho dominicano que se viera un sometimiento contra el.

La dra Minyetti lo explica de la siguiente manera ” esta es una demanda contundente, tenemos meses trabajando en ella, y seis grandes abogados que se van a dar a conocer con este caso, la demanda tiene cuarenta paginas y es digna de estudio para sentar jurisprudencia, hemos trabajado muy duro y voy asentar un precedente, toda esta gente me ha difamado me ha ultrajado han permitido que jueguen con mi nombre y mi honor. Soy una víctima de la tora, quien tiene mucho tiempo inventando todo tipo de calumnias contra mi, yo que soy una madre de familia de 4 hijos, y nietos, que lo vendo es ropa de bebé, me ha denigrado de tal forma que yo hasta pensé en el suicidio, de la vergüenza que me daba salir a la calle por las mentiras e insultos que esta mujer se puso a inventarse sobre mi en Teleradioamerica subiéndolo a redes como Instagram, y cachicha. ”

Relata que en Teleradioamerica, Luis García crespo y su administrador Danny Pérez ” me cerraron las puertas en la cara de ese canal adonde yo acudí llorando varias veces por lo que la tora se inventaba de mí, a pedirles que pararan eso, que yo era una madre, de familia una mujer buena, de origen humilde, ellos lo que hicieron fue apoyar a esa mujer cada día más y empoderarla a tal punto de que por orden de ellos mismos ponían sus programas día y noche, lo mismo que cachicha, e Instagram, un día llego a tal punto el acoso de esta mujer y sus asociados, que fue tal que a las 3 am me desperté con un dolor en el pecho y no podía respirar, casi me muero. ”

La dra Minyetti narra con lágrimas en los ojos, que si no hubiera sido por el apoyo y cariño de tanta gente que la quiere y le manifestó su solidaridad se hubiera muerto “.

Felicitó a la comisión de espectáculos públicos, y a su director ” el señor JM Hidalgo por dejar fuera de los medios a una mujer así, le he solicitado por escrito que la deje fuera de los medios permanentemente y que sancione también a Luis García Crespo y a Danny Pérez en Teleradioamerica y al director de Indotel José Castillo le pedí que no le permitan seguir operando ese canal porque a lo que se han dedicado desde allá es a detractar y difamar gente y eso no puede seguir así. El gobierno ni la Comisión de Espectáculos Públicos puede estar permitiendo que desde un canal de televisión se este atropellando y fusilando moralmente a las personas de esa manera y llevarlos hasta esos niveles ante la sociedad, la familia y ante el mundo. ”

Agregó que ” esto hay que enfrentarlo ya, nadie lo había querido hacer, muchos dijeron que lo harían y no lo hicieron, pero llego la hora de hacer justicia, y de poner un freno, a estos abusos que esta gente a cometido, pido que el procurador general de la República, la fiscal del distrito, el director de la comisión de espectáculos públicos y el director del Indotel pongan ” un alto a el uso abusivo, difamatorio y desenfrenado que esta gente le ha dado a los medios que disponen. ” .

A su vez la ex diputada reveló que estuvo ” interna al borde de la muerte por todo esto, he sido una víctima más les invito a todos a que hagan lo que yo estoy haciendo a que demanden para sentar un precedente una jurisprudencia de que no se puede seguir tolerando el fusilamiento moral de la gente a través de un medio como Teleradioamerica ni programas con gente que ni siquiera son periodistas ni locutores y cuyo único objetivo es destruir reputaciones y fusilar moralmente al ser humano. “